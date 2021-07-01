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Birleşik Krallık’ta vaka sayısı artıyor: Son beş ayın zirvesine çıktı

Vatandaşlarının yüzde 67’sine en az bir doz, neredeyse yarısına ise iki doz aşı uygulayan Birleşik Krallık’ta vaka sayıları artıyor. Delta varyantının neden olduğu artış sonrasında 26 bin 68 vaka bildirilirken son beş ayın en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 11:19
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Birleşik Krallık’ta vaka sayısı artıyor: Son beş ayın zirvesine çıktı

Corona virüse karşı 77 milyonun üzerinde aşı uygulayarak halkının yüzde 49’unu tamamen aşılayan Birleşik Krallık’ta corona virüs vakaları her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz gün 26 bin 68 vaka bildiren dört Birleşik Krallık ülkesinde, üst üste üçüncü gün 20 binin üzerinde vaka kaydedildi.

29 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısını bildiren Britanya’da, geçtiğimiz hafta kaydedilen vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 70 arttı. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 800 bin 907'ye çıktı.

AŞILAR CAN KAYBI VE HASTANEYE YATIŞI ENGELLİYOR

29 bin 79 vakanın kaydedildiği 29 Ocak tarihinde bin 245 can kaybı bildiren ülkelerde, geçtiğimiz gün bildirilen 26 bin 68 vakaya rağmen 14 can kaybı bildirildi.

Hastaneye yatırılan corona virüs hastası sayısının da 29 Ocak’ta 33 bin 847 olduğu ancak geçtiğimiz hafta bu sayının bin 720 olarak kaydedildiği aktarıldı.

DELTA VARYANTI VAKALARI ARTIRIYOR

Vaka sayılarının artmasına rağmen aşılama oranındaki başarının can kaybı ve hastaneye yatmayı engellediğinin altı çizilirken ülkede Delta varyantının vaka sayılarını artırdığı belirtildi.

Birleşik Krallık’taki dört ülkede vaka sayıları ise şu şekilde:

İngiltere’de 21 bin 293 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti.

İskoçya’da 3 bin 887 yeni vaka kaydedilirken üç kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Galler’de geçtiğimiz gün corona virüs nedeniyle can kaybı yaşanmazken 513 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Kuzey Irlanda’da da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi olmazken, ülkede 375 yeni vaka kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Birleşik KrallıkVaka Sayısı
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