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Birleşik Krallık’taki vatandaşlarımızın dikkatine!

KKTC Londra Temsilciliği tarafından yapılan seyahat duyurusunda, Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşlarımızın ülkemize intikalini sağlamak için Londra’dan Ercan’a düzenlenecek seferler hakkında bilgi verildi.

02 Nisan 2020 Perşembe 20:45
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Birleşik Krallık’taki vatandaşlarımızın dikkatine!

KKTC Londra Temsilciliği tarafından yapılan seyahat duyurusunda, Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşlarımızın ülkemize intikalini sağlamak için Londra’dan Ercan’a düzenlenecek seferler hakkında bilgi verildi. Temsilcik, duyurusunda ucuçlarla ilgili bilgileri açıklayarak başvuru kabulünün başladığı da duyuruldu.

İşte Temsilciliğin duyurusu:

‘7 Nisan 2020 – Londra STN 11:30 (TWI 652) – Antalya AYT 17:40 varış
AYT 18:10 (TWI 653) – Kıbrıs ECN 19:05 varış

8 Nisan 2020 – Londra STN 11:30 (TWI 752) – Antalya AYT 17:40 varış
AYT 18:10 (TWI 753) – Kıbrıs ECN 19:05 varış

(Uçuşların ücreti ilgili tur acentesi tarafından belirlenecektir. Bagaj hakkı, 1 parça 20 kg bagaj ve 1 parça 5 kg el bagajı şeklinde olacaktır.)

14 günlük zorunlu karantina süreci Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği karantina merkezlerinde tamamlanacaktır.

Bu şartlarda ülkeye dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki veri formlarını doldurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur.’

İletişim Bilgileri:
E-Posta: london@mfa.gov.ct.tr
Sosyal Medya:
WWW: https://www.londra.mfa.gov.ct.tr
Facebook: https://www.facebook.com/TRNCLondon/
Twitter: https://twitter.com/TRNCLondon
Santral Telefon: +44 (0) 207 631 1920
Faks: +44 (0) 207 462 9785

Acil durum telefonları:
+44 (0) 7495 171 824
+44 (0) 7930 304 221
+44 (0) 7496 685 617

Birleşik Krallık’ta Kalan KKTC Vatandaşlarının Ülkeye Dönüşü İçin Veri Formu

Anahtar Kelimeler:
KKTC Londra TemsilciliğiKoronavirüsCoronavirüs
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