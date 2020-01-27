Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...

Birleşmiş Milletler çalışanlarına WhatsApp yasağı

Birleşmiş Milletler'in çalışanlarına WhatsApp kullanımını yasakladığı ortaya çıktı

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:27
Birleşmiş Milletler çalışanlarına WhatsApp yasağı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan ve 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler mesajlaşma uygulaması unvanın sahibi olan WhatsApp güvenlik tartışması ile gündemde. 
  
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak,  WhatsApp uygulamasını kullanıp kullanmadığına yönelik bir soruya, 
  
"BM’nin üst düzey yetkilileri, güvenli olmadığı gerekçesiyle bu uygulamayı kullanmamamız konusunda talimat gönderdi" şeklinde cevap verdi. 
  
Ferhan Hak söz konusu talimatın Temmuz 2019'da çalışanlara tebliğ edildiğini belirtti. 
  
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın  öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post’un patronunun telefonunu WhatsApp mesajıyla "hacklettiği" iddia edilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerWhatsApp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etiyopya'da 7 milyon kişi gıda yardımına muhtaç
Etiyopya'da 7 milyon kişi gıda yardımına muhtaç
Brezilya’da sel ve heyelanların bilançosu artıyor
Brezilya’da sel ve heyelanların bilançosu artıyor
İran’da panik: Uçak Mahşehr’de karayoluna acil iniş yaptı
İran’da panik: Uçak Mahşehr’de karayoluna acil iniş yaptı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim