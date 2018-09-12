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Birleşmiş Milletler’den üzücü rapor: Nüfusun yüzde 32’si obez

Birleşmiş Milletler tarafından dünya sağlığı ile ilgili bir rapor gündem oldu... Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporda Türk toplumunun %32'sinin obez olduğu ifade edildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:50
Birleşmiş Milletler’den üzücü rapor: Nüfusun yüzde 32’si obez

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, dünya ülkelerinin sağlık durumlarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da lanse edilen raporda, 53 ülkeden katılımcılar değerlendirildi. Yapılan açıklamada ortalama insan yaşamının özellikle Avrupa’da arttığına dikkat çekilirken, dünya genelinde obezitenin de yükselişte olduğu ifade edildi.

Raporda, vücut kitle endeksi olarak da bilinen ölçüme dayandırılarak obezitenin arttığı aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kişinin boy ve ağırlığının ölçülerek belirlendiği bu istatistikte birinci sırada Türkiye’nin olduğu görüldü. Türkiye’de obezite oranının %32 olduğu aktarılırken, neredeyse her 10 kadından dördünün de obez olduğu aktarıldı. Araştırmada obez olan kadınların oranının %39.2 olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerNüfusHaberKKTC
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