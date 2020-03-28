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Birmingham Havalimanı morga dönüştürülüyor

İngiltere'nin ikinci büyük kenti olan Birmingham'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) ölümlerinin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, morga dönüştürülüyor.

28 Mart 2020 Cumartesi 00:08
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Birmingham Havalimanı morga dönüştürülüyor

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor.

İngiltere’nin ikinci büyük kenti Birmingham’da ölümlerin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, 12 bin ceset kapasiteli geçici bir morg haline getirilecek.

Yerel Şehir Konseyi ve Birmingham Havalimanı yetkilileri arasında tesisin morg olarak kullanılmasına ilişkin karar alınırken, geçici morgun ailelerin yas tutmasını ve cenaze düzenlemesini de kolaylaştıracağı ifade edildi.

İngiltere’de toplam koronavirüs vakası 14 bin 543’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 759’a ulaştı.

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