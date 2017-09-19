Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

Bisikletle 79 günde 'devr-i alem' yaptı!

Mark Beaumont isimli bisikletçi, dünya çevresinde bisikletle dolaşma rekorunu 44 gün farkla kırmayı başardı.

19 Eylül 2017 Salı 14:57
Bisikletle 79 günde 'devr-i alem' yaptı!

34 yaşındaki İngiliz bisikletçi yaklaşık 29 bin kilometre süren yolculuğu planlanandan bir gün önce bitirerek toplam 79 günde tamamladı.

Beaumont 2008 yılında aynı yolculuğu 184 günde tamamlayarak rekor kırmıştı. Ancak o günden sonra rekor tekrar tekrar kırılarak 123 güne çekilmişti.

Mark Beaumont'ün rekor hedefine ulaşabilmek için günde ortalama 386 kilometre yol yapması gerekiyordu. Beaumont, Paris'te sonlanan yolculuk boyunca 16 saat bisiklet sürdü ve her akşam yalnızca 5 saat uyudu.

Ünlü Fransız yazar Jules Verne'in 80 Günde Devr-i Alem romanından ilham alan Beaumont, yolculuğuna 2 Temmuz'da Paris'ten başladı ve Avrupa, Rusya, Moğolistan, Çin rotasında ilerledi.

SON ETAPTA 'HIZLI FİNAL' YAPTI

Daha sonra uçakla geldiği Avustralya'yı batı - doğu istikametinde baştan başa geçti ve Yeni Zellanda'yı da tamamladıktan sonra Kuzey Amerika parkurunu bitirdi.

Son olaraksa Portekiz, İspanya ve Fransa rotasındaki "hızlı finali" gerçekleştirerek rekor hedefine ulaştı.

Turun bitiminde konuşan 34 yaşındaki İngiliz bisikletçi, "Bu kesinlikle vücuduma ve beynime yaptığım en acı verici deneyim oldu. Her gün yeniden başlamak için gerekli olan fiziksel ve ruhsal kuvveti sağlamak başlı başına bir mücadeleydi" dedi.

Beaumont şöyle konuştu:

"Dünyanın çevresini bisikletle 80 günde tamamlamak imkansız gibi görünenin imkanlı olduğunu gösterdi ve dayanıklılık sporlarının limitlerini bir kez daha tanımladı.

Bu inanılmaz bir deneyimdi, önümüzdeki yıllarda yaşadığım bu macerayı paylaşacak olmaktan heyecan duyuyorum."

Yolculuk boyunca iki kez bisikletten düşen Beaumont'a Rusya'da acil diş müdahalesi yapılmak durumunda kaldı.

Mark Beaumont uzun mesafe bisiklet sürüşlerine 12 yaşındayken İskoçya'da tamamladığı 233 kilometrelik bir rota ile başladı.

Rekor yolculuğu süresince kendisine mekanik, beslenme ve fizyoterapistten oluşan bir ekip eşlik etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada 40 milyon "modern köle" var
Dünyada 40 milyon "modern köle" var
Katalonya krizinde gerginlik artıyor
Katalonya krizinde gerginlik artıyor
BM'den kritik 'Kuzey Kore' açıklaması
BM'den kritik 'Kuzey Kore' açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim