Bisikletle 79 günde 'devr-i alem' yaptı!

34 yaşındaki İngiliz bisikletçi yaklaşık 29 bin kilometre süren yolculuğu planlanandan bir gün önce bitirerek toplam 79 günde tamamladı.

Beaumont 2008 yılında aynı yolculuğu 184 günde tamamlayarak rekor kırmıştı. Ancak o günden sonra rekor tekrar tekrar kırılarak 123 güne çekilmişti.

Mark Beaumont'ün rekor hedefine ulaşabilmek için günde ortalama 386 kilometre yol yapması gerekiyordu. Beaumont, Paris'te sonlanan yolculuk boyunca 16 saat bisiklet sürdü ve her akşam yalnızca 5 saat uyudu.

Ünlü Fransız yazar Jules Verne'in 80 Günde Devr-i Alem romanından ilham alan Beaumont, yolculuğuna 2 Temmuz'da Paris'ten başladı ve Avrupa, Rusya, Moğolistan, Çin rotasında ilerledi.

SON ETAPTA 'HIZLI FİNAL' YAPTI

Daha sonra uçakla geldiği Avustralya'yı batı - doğu istikametinde baştan başa geçti ve Yeni Zellanda'yı da tamamladıktan sonra Kuzey Amerika parkurunu bitirdi.

Son olaraksa Portekiz, İspanya ve Fransa rotasındaki "hızlı finali" gerçekleştirerek rekor hedefine ulaştı.

Turun bitiminde konuşan 34 yaşındaki İngiliz bisikletçi, "Bu kesinlikle vücuduma ve beynime yaptığım en acı verici deneyim oldu. Her gün yeniden başlamak için gerekli olan fiziksel ve ruhsal kuvveti sağlamak başlı başına bir mücadeleydi" dedi.

Beaumont şöyle konuştu:

"Dünyanın çevresini bisikletle 80 günde tamamlamak imkansız gibi görünenin imkanlı olduğunu gösterdi ve dayanıklılık sporlarının limitlerini bir kez daha tanımladı.

Bu inanılmaz bir deneyimdi, önümüzdeki yıllarda yaşadığım bu macerayı paylaşacak olmaktan heyecan duyuyorum."

Yolculuk boyunca iki kez bisikletten düşen Beaumont'a Rusya'da acil diş müdahalesi yapılmak durumunda kaldı.

Mark Beaumont uzun mesafe bisiklet sürüşlerine 12 yaşındayken İskoçya'da tamamladığı 233 kilometrelik bir rota ile başladı.

Rekor yolculuğu süresince kendisine mekanik, beslenme ve fizyoterapistten oluşan bir ekip eşlik etti.