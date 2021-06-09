Bitcoin'de bir ilk: El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi

El Salvador meclisinde yapılan oylamada dünyada ilk niteliğinde bir karar çıktı.
Oylama sonucu Bitcoin ülkenin resmi para birimi oldu. Yasa yürürlüğe girdikten sonra BTC, ABD dolarıyla birlikte El Salvador'un para birimi olacak.
El Salvador meclisindeki oylamada 62 evet, 19 hayır ve 3 çekimser oy çıktı.
Artık ülkede her yer Bitcoin'i yasal olarak kabul etmek zorunda kalacak.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, oynaklığı fazla olan Bitcoin'de yaşanacak kayıpları engellemek için anında dönüşüm imkanı sağlanacağını söyledi.
Ayrıca El Salvador hükümeti önümüzdeki günlerde planlarını konuşmak için IMF ile buluşacak.