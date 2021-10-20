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Bitcoin, tarihi rekorunu kırdı

66 bin dolar seviyesinin üstüne çıkan Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon 245 milyar dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 48 seviyesine çıktı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 21:21
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Bitcoin, tarihi rekorunu kırdı
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Kripto para ETF'lerinin borsada işlem görmesini sağlayacak düzenleyici kurul onayının ardından yükselişini hızlandıran Bitcoin, tarihi zirvesini aşarak 66 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. 

En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon 245 milyar dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 48 seviyesine çıktı.

Coinmarket verilerine göre güne 61 bin 622 dolar olarak başlayan Bitcoin, yüzde 5,7 artış ile 66 bin 208 doları görerek tarihinin en yüksek seviyesini gördü. 

Bitcoin'in 24 saatlik işlem hacmi ise yüzde 5 artarak 39 milyar 802 milyon dolara çıktı. 

Bitcoin, saat 17.20 itibarıyla 65 bin 800 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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