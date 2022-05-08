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"Bize kalan tek şey bu"

Ekonomik krize karşı protestoların devam ettiği Sri Lanka'da işçilerin genel greve giderek hükümetin istifasını istemesi sonrası, ülkede bir kez daha olağanüstü hal ilan edildi.

08 Mayıs 2022 Pazar 13:09
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"Bize kalan tek şey bu"

Son yılların en büyük ekonomik bunalımı ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da, işçilerin cumhurbaşkanı ve hükümetinin istifa etmelerini talep ederek genel grev gitmeleri sonrası, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa tekrar olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Milyonlarca işçinin katıldığı protestolarda göstericiler, başkent Kolombo'daki parlamento binası civarında kurulan barikatlara iç çamaşırlarını astı ve "Bize kalan tek şey bu!" sloganı attı. Bazı iç çamaşırlarında Rajapaksa karşıtı "Evine dön Gota" yazılarının olduğu görüldü.

BİNALARA SİYAH BAYRAKLAR ASILDI, ÇALIŞANLAR SİYAH TİŞÖRT GİYDİ 

Grev için kapatılan dükkanlara, okullara ve resmi binalara siyah bayraklar asılırken, kamu ve özel sektör çalışanları da siyah tişörtler giyerek ekonomik krizden sorumlu tuttukları iktidarı protesto etti. Ülke genelinde düzenlenen grev nedeniyle, toplu taşıma neredeyse durma noktasına geldi.

Protestoların gece boyu sürdüğü ülkede, Devlet Başkanı Rajapaksa, beş hafta içinde ikinci kez olağanüstü hal ilan ederek, güvenlik güçlerine geniş yetkiler verdi. Başkanın bir sözcüsü, uygulama ile “kamu düzeninin sağlanmasının” hedeflendiğini söyledi.

RAJAPAKSA 1 NİSAN'DA OHAL İLAN ETMİŞTİ 

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor. Sri Lanka’da halk, elektrik kesintileri, gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle hükümeti istifaya çağırıyor.

Hükümet karşıtı gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti. OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

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