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Bizim dünyamızdan dört kat daha büyük!

"Süper Dünyalar" Dünya'dan daha büyük kütleli oluyor ama Neptün'ün kütlesini geçmiyorlar. Bilim insanları ise36,5 ışıkyılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde dönen ve kendi gezegenimizden dört kat daha büyük olan bir "süper Dünya" keşfetti. "Süper Dünya"ya Ross 508b adı verildi.

05 Haziran 2022 Pazar 20:36
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Bizim dünyamızdan dört kat daha büyük!

Kendi gezegenimizden dört kat daha büyük olan yeni "süper Dünya", yalnızca 36,5 ışıkyılı uzaklıkta. Ross 508b isimli süper Dünya, bir yıldızın yörüngesinde dönerken bulundu.

YENİ SÜPER DÜNYA: ROSS 508B

Daily Mail'in haberine göre; Ross 508b olarak adlandırılan ötegezegen, soluk bir kırmızı cücenin yaşanabilir bölgesinde keşfedildi. Her 10.75 günde bir yıldızının etrafında dönmesini tamamlıyor. 10.75 günlük tur, Dünya'nın Güneş etrafında attığı 365 günlük turdan çok daha hızlı. Ancak şunu da hesaba katmak gerek; Ross 508b'nin yörüngesindeki yıldız Güneş'ten çok daha küçük ve daha sönük.

Uzmanlar bildiğimiz türden yaşam için yaşanabilir olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor. Yeni tanımlanan dünyanın gazdan ziyade Dünya ile aynı şekilde karasal veya kayalıklara sahip olması muhtemel.

Ross 508b, Subaru Teleskopu Ulusal Astronomik Gözlemevi'ni kullanan uluslararası bir gökbilimciler ekibi tarafından fark edildi. Subaru Teleskobu'ndan astronom Hiroki Harakawa tarafından yönetilen bir makalede açıklanan Ross 508 b, çalışmanın ilk dış gezegenidir.

Buna ek olarak, Güneş'in kütlesinin yüzde 18'ine sahip olan Ross 508, radyal hız kullanılarak keşfedilen yörüngeli bir gezegene sahip en küçük, en sönük yıldızlardan biridir.

Bu keşif gelecek için önemli şeylere işaret ediyor.

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