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Blinken, Türkiye'yi planlandığı operasyon konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine planlandığı operasyon konusunda uyardı. Blinken, "IŞİD'e karşı savaşı partnerlerle birlikte etkili bir şekilde sürdürdüklerini" söyledi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 22:21
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Blinken, Türkiye'yi planlandığı operasyon konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili mesajlar verdi.

Antony Blinken, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme planları konusunda uyararak böyle bir adımın bölgeyi riske atacağını söyledi.

DW Türkçe'deki habere göre Türkiye'yi 2019 yılında ABD ile varılan mutabakatta belirlenen ateşkes hatlarına riayet etmeye çağıran Blinken, olası bir operasyonla ilgili olarak "Bu, karşı olacağımız bir şeydir. Endişemiz, yeni herhangi bir askeri operasyonun bölgedeki istikrarı zayıflatması, kötü niyetli aktörlere istikrarsızlıktan yararlanma fırsatı yaratmasıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

“SURİYE İÇİNDE IŞİD'E KARŞI SAVAŞI PARTNERLER YOLUYLA ETKİLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ”

Blinken açıklamasında ayrıca YPG'nin adını vermeden Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelenin önemine de vurgu yaptı. ABD Dışişleri Bakanı, "Suriye içinde IŞİD'e karşı savaşı partnerler yoluyla etkili bir şekilde sürdürüyoruz ve IŞİD'i içine tıktığımız kutuda tutmak için gösterilen çabaları tehlikeye atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz" diye konuştu.

Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

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