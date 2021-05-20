Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...

Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı

Amazon'un kurucusu Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, uzay yolculuğunda bir kişilik koltuğu müzayede ile satışa çıkarmıştı. Açık artırma devam ederken şirket New Shepard roketindeki bir koltuk için verilen en yüksek teklifi de açıkladı. Açık artırma 12 Haziran'da son bulacak.

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:35
53 Okunma
Blue Origin uzaya gitmek için verilen en yüksek teklifi açıkladı

New Shepard bileti online müzayede ile satışa sunulacak; en yüksek teklifi veren uzaya gidecek.

Blue Origin şirketi 5 Mayıs'ta başlayan açık artırmada verilen en büyük teklifi duyurdu. 

New Shepard için açık artırma devam ederken teklif 2.6 milyon dolar teklif edildi. 

Bezos'un açık artırmayla satış stratejisiyle koltuklara olan talebi ve müşterilerin aklındaki fiyatı öğrenmeyi amaçladığı belirtiliyor. 

Uzay turizmi henüz emekleme aşamasında olan bir sektör olduğu için bilet fiyatında bir hesaplama modeli bulunmuyor. 

Şirketler uzay turistlerinin ödemeye razı geleceği miktarı öğrenmeye çalışıyor. 

Amazon'un kurucusu ve CEO'Su Jeff Bezos'un şirketi Blue Origini uzay turizmi roketi New Shepard biletinin müzayede ile satışa sunulduğunu ve en yüksek teklifi veren kişinin 20 Temmuz’da uzaya uçacak ilk ekibe katılabileceğini açıklamıştı.

Blue Origin, 29 Nisan’da uzay turizmi roketi New Shepard için bilet satışına başlayacağını ve detayların 5 Mayıs’ta belli olacağını duyurmuştu.

Şirketin bugün yaptığı açıklamada, ilk astronot ekibini 20 Temmuz’da uzaya uçuracağını ve onlarla gidecek kişinin, müzayede ile satışa sunulan bilete en yüksek teklifi veren kişi olacağı belirtildi.

Müzayede ile ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

“Müzayedenin 3 aşaması var. 5-19 Mayıs’ta kapalı çevrimiçi teklif verme, açık artırma web sitesinde gerçekleştirilecek.

İstediğiniz miktarda teklif verebilirsiniz. 19 Mayıs’ta ise mühürsüz, çevrimiçi teklif verme gerçekleşecek.

Teklifler görünür hale gelecek ve katılımcılar, açık artırmaya devam etmek için en yüksek teklifi aşmaya çalışacak. 12 Haziran’da ise çevrimiçi açık artırma ile gerçekleşip, sona erecek.”

Müzayededen elde edilen gelirin, Blue Origin'in kuruluşu olan Club for the Future'a bağışlanacağı bilgisini de paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
AmazonBlue OriginUzay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da Kovid-19'un tetiklediği 'siyah mantar' hastalığının ilaç stokları tükenmek üzere
Hindistan'da Kovid-19'un tetiklediği 'siyah mantar' hastalığının ilaç stokları tükenmek üzere
DSÖ’den corona virüs aşıları ile ilgili açıklama
DSÖ’den corona virüs aşıları ile ilgili açıklama
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim