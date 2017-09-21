BM: "12 yılda 2 bin taciz, 300'ü çocuk!"

Birleşmiş Milletler'in (BM) barışı koruma misyonları arasında en fazla Kongo'daki personel hakkında cinsel taciz ve istismar suçlaması olduğu bildirildi.

AssociatedPress (AP) haber ajansının konuya ilişkin araştırmasına göre, son 12 yılda dünya genelinde BM barışı koruma görevlileri hakkında gündeme getirilen yaklaşık 2 bin cinsel taciz ve istismar iddiasının 700'ü Kongo'daki personele yönelik oldu.

Ayrıca, tüm dünyadaki BM barışı koruma görevlilerine yönelik bu yılın başından beri kayıtlara geçen 43 suçlamanın dA neredeyse 3'te 1'ini yine Kongo'daki şikayetler oluşturdu.

Nisan ayında, BM'nin barışı koruma ve diğer misyonlarında görev alan personeli hakkında son 12 yılda yaklaşık 2 bin cinsel taciz ve istismar suçlamasının yapıldığı, bunlardan 300'den fazlasında mağdurların çocuklar olduğu ortaya çıkmıştı.