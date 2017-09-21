Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

BM: "12 yılda 2 bin taciz, 300'ü çocuk!"

BM barışı koruma misyonları arasında en fazla Kongo'daki personel hakkında cinsel taciz ve istismar suçlaması olduğu bildirildi...

21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
BM: "12 yılda 2 bin taciz, 300'ü çocuk!"

Birleşmiş Milletler'in (BM) barışı koruma misyonları arasında en fazla Kongo'daki personel hakkında cinsel taciz ve istismar suçlaması olduğu bildirildi.

AssociatedPress (AP) haber ajansının konuya ilişkin araştırmasına göre, son 12 yılda dünya genelinde BM barışı koruma görevlileri hakkında gündeme getirilen yaklaşık 2 bin cinsel taciz ve istismar iddiasının 700'ü Kongo'daki personele yönelik oldu.

Ayrıca, tüm dünyadaki BM barışı koruma görevlilerine yönelik bu yılın başından beri kayıtlara geçen 43 suçlamanın dA neredeyse 3'te 1'ini yine Kongo'daki şikayetler oluşturdu.

Nisan ayında, BM'nin barışı koruma ve diğer misyonlarında görev alan personeli hakkında son 12 yılda yaklaşık 2 bin cinsel taciz ve istismar suçlamasının yapıldığı, bunlardan 300'den fazlasında mağdurların çocuklar olduğu ortaya çıkmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım
ABD'den Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi
BM Mali'deki ayrılıkçılar arasında anlaşma sağladı
BM Mali'deki ayrılıkçılar arasında anlaşma sağladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim