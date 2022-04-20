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BM: 5 milyon sivil Ukrayna'dan ayrıldı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği savaşın başından beri Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 7,1 milyon Ukrayna vatandaşının ise hâlâ ülkede olduğunu açıkladı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 18:24
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BM: 5 milyon sivil Ukrayna'dan ayrıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHCR), 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, savaşın başından bu yana 5 milyon Ukraynalı sivilin ülkeden ayrıldığı bildirilirken, 7,1 milyon Ukrayna vatandaşının ise hâlâ ülkede olduğu aktarıldı. 

Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan 5 milyon sivilin, 2,8 milyondan fazlasının Polonya'ya, 757 binden fazlasının Romanya'ya, 549 binden fazlasının Rusya'ya, 471 binden fazlasının Macaristan'a, 426 binden fazlasının Moldova'ya, 342 binden fazlasının Slovakya'ya, 23 binden fazla Ukraynalınınsa Belarus'a gittiği belirtildi. 

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