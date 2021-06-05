BM 5 ülkenin oy kullanma hakkını aldı

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada aralarında İran'ın aralarında olduğu 5 ülkenin aidatlarını zamanında ödeyemedikleri için oy kullanmaya hakları olmadığı belirtildi.



İran'ın BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilmesi için BM'ye en az 16 milyon 251 bin dolar ödeme yapması gerekiyor.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin BM'de oy hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi. Zarif, “ABD'nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. Borçlar için nasıl ödeme yapalım?” ifadelerini kullandı.