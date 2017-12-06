Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106304
ALTIN
157.057
DOLAR
3.8526
STERLİN
5.1660
EURO
4.5534
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Mars’a araba yollayacak!
Mars’a araba yollayacak!
Uyku, tartışmanın seyrini etkiliyor mu?
Uykusuzluk = Kavga!
Yer çekimine meydan okudu!
Yer çekimine meydan okudu!

BM, Arakan önergesini kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen önergeyle Myanmar'da Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) maruz kaldığı "sistematik" ve "apaçık" insan hakları ihlal ve istismarları güçlü şekilde kınandı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:35
BM, Arakan önergesini kabul etti
banner10

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen önergeyle Myanmar'da Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) maruz kaldığı "sistematik" ve "apaçık" insan hakları ihlal ve istismarları güçlü şekilde kınandı.

Konseyin, Myanmar'daki Arakanlı Müslüman nüfusun durumunu ele aldığı özel oturumunda sunulan önerge 33 lehte, 3 aleyhte ve 9 çekimser oyla kabul edildi.

Kabul edilen önergede, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin'in, Arakanlı Müslümanlara karşı yapılan insan hakları ihlallerini takip ederek sözlü ve kapsamlı raporlarla konseyi bilgilendirmesi talep edildi.

Önergede, Arakan eyaletinin kuzeyinde Müslüman azınlığa karşı yürütülen "sistematik" ve "apaçık" insan hakları ihlal ve istismarları, cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar kınandı.

ZEYD İLK DEFA "SOYKIRIM UNSURLARI"NDAN BAHSETMİŞTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, konseyin açılışında yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanların öldürüldüğünü, tecavüze uğradığını, sistematik olarak köylerinin, evlerinin ve mallarının harap edildiğini belirterek, "Kimse, soykırım unsurlarının varlığını inkar edebilir mi?" ifadesini kullanmıştı.
Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ise Arakanlı Müslümanlara karşı 25 Ağustos'tan bu yana uygulanan "aşırı şiddet eylemlerini" mağdur ve tanıklardan dinlediklerini belirterek, "Kanıtların bizi götürdüğü yere kadar gideceğiz." şeklinde konuşmuştu.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru da konseyde yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanların gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini belirtmişti.

BM raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 626 bine ulaştı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılbaşı ağacı süslerken elektriğe kapılıp öldüler!
Yılbaşı ağacı süslerken elektriğe kapılıp öldüler!
Almanya'da tren kazası: 3'ü ağır 41 yaralı
Almanya'da tren kazası: 3'ü ağır 41 yaralı
Kolombiya geçmişini sorgulayacak
Kolombiya geçmişini sorgulayacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim