BM, Arakan önergesini kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen önergeyle Myanmar'da Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) maruz kaldığı "sistematik" ve "apaçık" insan hakları ihlal ve istismarları güçlü şekilde kınandı.

Konseyin, Myanmar'daki Arakanlı Müslüman nüfusun durumunu ele aldığı özel oturumunda sunulan önerge 33 lehte, 3 aleyhte ve 9 çekimser oyla kabul edildi.

Kabul edilen önergede, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin'in, Arakanlı Müslümanlara karşı yapılan insan hakları ihlallerini takip ederek sözlü ve kapsamlı raporlarla konseyi bilgilendirmesi talep edildi.

Önergede, Arakan eyaletinin kuzeyinde Müslüman azınlığa karşı yürütülen "sistematik" ve "apaçık" insan hakları ihlal ve istismarları, cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar kınandı.

ZEYD İLK DEFA "SOYKIRIM UNSURLARI"NDAN BAHSETMİŞTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, konseyin açılışında yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanların öldürüldüğünü, tecavüze uğradığını, sistematik olarak köylerinin, evlerinin ve mallarının harap edildiğini belirterek, "Kimse, soykırım unsurlarının varlığını inkar edebilir mi?" ifadesini kullanmıştı.

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ise Arakanlı Müslümanlara karşı 25 Ağustos'tan bu yana uygulanan "aşırı şiddet eylemlerini" mağdur ve tanıklardan dinlediklerini belirterek, "Kanıtların bizi götürdüğü yere kadar gideceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru da konseyde yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanların gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini belirtmişti.

BM raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 626 bine ulaştı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.