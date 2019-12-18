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BM Barış Gücü askerleri Haiti'de 'yüzlerce kızı hamile bıraktı'

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin Haiti'de görev yaptıkları dönemde yüzlerce genç kızı ve çocuğu hamile bırakıp yoksulluk içinde tek başlarına çocuk büyütmek zorunda bıraktığı belirtildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:45
BM Barış Gücü askerleri Haiti'de 'yüzlerce kızı hamile bıraktı'

Akademisyenlerin yaptığı araştırma, hamile kalan kızların birçoğunun 18 yaşından küçük olduğunu ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için para karşılığı seks yaptığını ortaya koydu.

The Conversation adlı akademik sitede yayımlanan araştırmaya göre, "11 yaşındaki kız çocukları bile cinsel istismara uğramış, barış gücü askerleri tarafından hamile bırakılmış, sefalet içinde tek başlarına çocuk büyütmek zorunda bırakılmıştı".

Birmingham ve Ontario üniversitelerinden araştırmacılar, Haiti'de 2.500 kişi ile konuşup BM barış gücü misyonunun etkilerini inceledi. 265 kişi BM askerlerinin genç kızları hamile bırakmasından söz etti.

Hamileliğin ortaya çıkması ile bundan sorumlu olan askerlerin kendi ülkesine geri gönderildiği, böylece Haitili genç kızların kendi başına bırakıldığı ifade edildi.

Mülakat yapılan Haitili evli bir erkek, durumu şöyle ifade ediyordu: "Buraya geliyorlar, kadınlarla yatıp ihtiyaçlarını gideriyorlar, onları çocuklu bir halde bırakıp ellerine 500 gourde (5 dolar) tutuşturup gidiyorlar."

Haiti BM barış gücüTelif hakkıAFP

Bir başkası ise "Sürekli olarak kadınların askerlerin uyguladığı cinsel şiddetle ilgili şikâyetlerini dinledim. Onlara AIDS de bıraktılar. Bazıları da hamile kaldı" diye konuştu.

Fransızca kısaltmasından yola çıkarak MINUSTAH adıyla da bilinen askerler hakkında cinsel saldırı, tecavüz gibi insan hakları ihlalleri ve cinayet gibi iddialar ortaya atıldı.

Araştırmacıların hazırladığı raporda, "Birçok vakada, yabancı barış gücü askerleri ile bölge halkı arasındaki güç dengesizliği, onların bilerek veya bilmeyerek bölgedeki kadınları ve kız çocuklarını sömürmesini sağlıyor" ifadesi kullanıldı.

Raporda, yapısal dengesizliklere işaret edilerek, bölge halkının ihtiyaç duyduğu kaynaklara barış gücü askerlerinin sahip olması nedeniyle askerlerin güçlü bir pozisyonda olması ve bunu para karşılığı seks için kullanmasına dikkat çekiliyor.

Haiti

Kolera salgınına neden oldular

Haiti halkı uzun zamandır siyasi istikrarsızlık ve doğal felaketler nedeniyle zorlu bir dönem yaşadı.

Haiti'de 2004'te başlayan BM barış gücü misyonu 2017'de sona erdi.

Brezilya ordusunun komuta ettiği ve çoğunlukla Latin Amerika ülkeleri askerlerinden oluşan barış gücü, yarısı asker, yarısı da polis olmak üzere yaklaşık 5 bin personelden oluşuyordu.

BM barış gücü ayrıca Haiti'de kolera salgınına neden olmakla da suçlanmıştı. 2010'da 300 binden fazla kişinin ölümüne yol açan depremin ardından yardım çalışmalarına katılan BM barış gücü ekipleri, kanalizasyon atıklarını nehre bağlayınca ülkede kolera salgını baş göstermişti.

Ayrıca deprem nedeniyle ülkeye ekipler gönderen yardım kuruluşu Oxfam çalışanlarının bir kısmı da para karşılığı seks suçlamalarına maruz kalmıştı.

Kuruluş, kamuoyundan gelen baskının ardından 2011'de iddialarla ilgili bir rapor yayımlamış, "problemli personelin" diğer yardım kuruluşlarında çalışmasının önlenmesi konusunda uyarıya karşın, soruşturmada adı geçen bazı erkeklerin, diğer yardım kuruluşlarında çeşitli görevlere getirildiği tespit edilmişti.

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