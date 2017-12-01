Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...
Erkeklerin sizle paylaşmadığı 6 sır!
Erkeklerin de paylaşmadığı sırları var!

BM'den 22,5 milyar dolar insani yardım çağrısı

OCHA yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayında BM ve ortaklarının, BM 2017 Küresel İnsani Yardım Planı kapsamında, 92,8 milyon insana ulaşabilmek için 22,2 milyar dolarlık yardım çağrısı yapıldığı anımsatıldı.

01 Aralık 2017 Cuma 22:17
BM'den 22,5 milyar dolar insani yardım çağrısı
banner10

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl dünya genelinde acil yardım ve korunmaya muhtaç 91 milyon insana ulaşabilmek için 22,5 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyulduğunu ve bunun yaklaşık 7,7 milyar dolarının Suriyeliler için gerekli olduğu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayında BM ve ortaklarının, BM 2017 Küresel İnsani Yardım Planı kapsamında, 92,8 milyon insana ulaşabilmek için 22,2 milyar dolarlık yardım çağrısı yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, dünya genelinde uzun süren çatışmalar, doğal afetler, salgınlar ve yerinden edilmelerden dolayı 26 ülkeden 136 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bunlardan acil derecede insani yardıma ihtiyaç duyan 91 milyon kişi için gelecek yıl 22,5 milyar dolar fona ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de insani yardımlar için 3,5 milyar dolara gereksinim duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, komşu ülkelere sığınan yaklaşık 5,3 milyon Suriyeli için de 4,16 milyar dolar fon gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Nijerya, Güney Sudan, Suriye ve Yemen gibi dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı ülkelerde insani yardım ihtiyacının son derece yüksek seviyelerde kalacağına işaret edildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın eski danışmanı Flynn suçlamaları kabul etti
Trump'ın eski danışmanı Flynn suçlamaları kabul etti
Hindistan'da saatte bir 4 çocuğa cinsel istismar
Hindistan'da saatte bir 4 çocuğa cinsel istismar
AIDS, Güney Sudan'da bir yılda 13 bin can aldı
AIDS, Güney Sudan'da bir yılda 13 bin can aldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim