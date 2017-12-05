BM'den 6 yıl sonra bir ilk

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Feltman'ın bugün Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

Kuzey Kore'nin eylül ayındaki daveti üzerine Feltman'ın 'siyasi diyalog' için Pyongyang'a gideceği belirtilen açıklamada, Feltman'ın Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Bakan Yardımcısı Pak Myong-guk ve ülkedeki BM heyetiyle görüşeceği açıklandı.

Ülkenin lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmesi beklenmeyen Feltman, 6 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ilk ziyaret eden BM yetkilisi olacak.

Kuzey Kore'yi en son Ekim 2011'de dönemin BM İnsani Yardım Koordinatörü Valerie Amos ziyaret etmişti.