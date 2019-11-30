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BM'den AIDS'le mücadele için işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yuri Fedotov, AIDS'le mücadelede kat edilen önemli aşamalara rağmen, istenilen seviyeye ulaşılamadığını belirterek , "Milyonlarca insanın AIDS’in yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

30 Kasım 2019 Cumartesi 12:26
BM'den AIDS'le mücadele için işbirliği çağrısı

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana'da bulunan UNODC'den yapılan yazılı açıklamada, Başkan Fedotov’un Dünya AIDS Günü’ne ilişkin değerlendirmeleri paylaşıldı.

Fedotov, küresel ölçekte ortaya konan mücadelenin olumlu gelişmelere yol açtığını, 2010’dan beri yeni HIV virüsü bulaşmış insanların oranında yüzde 16 azalma yaşandığını ancak bu alanda kaydedilen ilerlemenin yetersiz olduğunu, bu nedenle bir çok kişinin kaybedildiğini dile getirdi.

Dünyanın 2030’a kadar AIDS hastalığını bitirmek için zamana karşı bir yarış içinde olduğunu vurgulayan Fedotov,  "Bu yıl Dünya AIDS Günü'nde durum değerlendirmesi yaparak, çözümlere yoğunlaşmamız gerekiyor. Milyonlarca insanın AIDS’in yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Fedotov, uyuşturucu kullanan mahkumlar ve eşlerinin, geçen yıl yeni HIV virüsü bulaşmış kişilerin yüzde 54'ünü oluşturduğuna işaret ederek, "UNODC'in 2019 uyuşturucu raporuna göre, dünya genelinde uyuşturucu kullanan ve HİV virüsü taşıyan 1,4 milyon insan bulunuyor. Mahkumlar, dışarıdaki insanlara oranla beş kat daha fazla HIV virüsü ile yaşamak durumundalar." değerlendirmesinde bulundu.

Fedotov, uyuşturucu kullanan mahkumların büyük bir çoğunluğunun HIV’i önleyici, teşhis ve tedavi hizmetlerine erişemediklerini, bununla beraber ayrımcılığa ve damgalanmaya maruz kaldıklarını aktardı.

Sivil toplum kuruluşlarının öncülük yaptığı sosyal ağların, koruma ve tedavi alanlarındaki boşlukların giderilmesinde belirleyici rol üstlenmeleri gerektiğini kaydeden Fedotov, "Bu yılki Dünya AIDS Günü teması, 'Topluluklar fark yaratıyor'. AIDS ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarının oynadığı önemli rol göz ardı edilmemeli." görüşünü paylaştı.

HIV tedavisine erişimin eşit bir şekilde sağlanabilmesi için yasama, yürütme, cezaevi yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve sağlık birimlerinin yakın bir iş birliği içinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Fedotov, UNODC'in söz konusu paydaşları daha iyi bir şekilde çalışmaları için bir birlerine yakınlaştırdığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
BMAIDS
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