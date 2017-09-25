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BM'den Arakan uyarısı: Krizin çok daha kötüye gitme riski var

Grandi, "(Arakanlı Müslümanlar) Durumları vehametini koruyor, eğer yardımlar hızlı bir şekilde arttırılmazsa, krizin çok daha kötüye gitme riski var." dedi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 21:24
BM'den Arakan uyarısı: Krizin çok daha kötüye gitme riski var

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "(Arakanlı Müslümanlar) Durumları vehametini koruyor, eğer yardımlar hızlı bir şekilde arttırılmazsa, krizin çok daha kötüye gitme riski var." dedi.

Bangladeş basınındaki haberlere göre, Grandi, Arakan'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında Arakanlı Müslümanların durumuna yönelik değerlendirmede bulundu.

Grandi, Arakanlı Müslümanlarla ilgili "Durumları vehametini koruyor, eğer yardımlar hızlı şekilde arttırılmazsa krizin çok daha kötüye gitme riski var." diye konuştu.

Filippo Grandi, tüm çabalara rağmen çok fazla sayıdaki Arakanlı Müslümanın canlarını kurtarmak için ani şekilde Bangladeş'e akın etmesinin krize müdahale kapasitesini yetersiz kıldığını vurguladı.

Ziyaret ettiği kamplarda "akıl almaz dehşete" maruz kalan Arakanlı Müslümanlarla konuştuğuna işaret eden Grandi, "Köylerinin yakıldığına, aile üyelerinin katledildiğine, kadın ve çocuklara merhametsizce davranıldığına şahit olmuşlar." ifadesini kullandı.

Grande, Bangladeş'e sığınan çok sayıda Arakanlı Müslümanın evlerine dönmek istediklerini ancak bunun için Myanmar'da şiddet olaylarının bitmesi ve haklarının iade edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bangladeş hükümeti ve halkına da kapılarını Arakanlı Müslümanlara açık tuttukları için teşekkür eden Grandi, "Krizin çözümü Myanmar'dadır ancak şu an için asıl odak noktamız ihtiyaç sahiplerine yapılan desteği olabildiğince artırmaktır." dedi.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçanların sayısının 430 binden fazla olduğunu açıkladı.

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