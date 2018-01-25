BM'den Davos'taki liderlere sığınmacı krizini durdurun

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William LacySwing, Dünya Ekonomik Forumu'na katılan liderlere Akdeniz'deki göçmen ve sığınmacı krizi ile ölümleri sona erdirmek için gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Swing, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akdeniz'deki trajedi devam ediyor. Yılın ilk ayında yüzlerce göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Davos'ta göçmen krizinin ayrıntılı bir biçimde tartışıldığını belirten Swing, Davos'a katılan siyasi liderlerin 6 farklı toplantıda göçmen krizini ele aldığını söyledi.

Swing, Davos'a katılan siyasi liderlere göçmen krizini ortadan kaldırma çağrısında bulunarak "Göç sorunu konusunda gerekenler yapılana kadar Akdeniz'deki göçmen ölümleri devam edecek gibi gözüküyor." diye konuştu.

Özel sektörden Dünya Ekonomik Forumu'na katılanlara da çağrı yapan Swing, göçmenlere daha fazla iş imkanı oluşturulması gerektiğini vurguladı.

IOM'ye göre, Akdeniz'de yıl başından bu yana 200'den fazla göçmen Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti.

TÜRKİYE

Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmasını takdir ettiğini dile getiren Swing, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 3 milyondan fazla sığınmacı var. Türkiye ile çok yakın temas halinde çalışıyoruz. Dünyadaki en büyük faaliyet alanlarımızdan biri Türkiye'de bulunuyor ve operasyonlarımızı farklı şehirlerde sürdürüyoruz. Bu nedenle de Türkiye'yi çok takdir ediyoruz."

ARAKAN KRİZİ

Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadıklarına da değinen Swing, Bangladeş'te yaklaşık 850 bin Arakanlı sığınmacı bulunduğunu belirterek "Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacıların evlerine dönüşleri başlamalı." dedi.

Arakanlı Müslümanları "dünyada en fazla korunmaya muhtaç insanlar" olarak tanımlayan Swing, "Arakanlı sığınmacıların evlerine dönüşlerinin güvenli, temkinli ve yetkililer tarafından desteklenen şartlar altında gerçekleşmesini umuyoruz." diye konuştu.

BM, salı günü yaptığı açıklamada, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların evlerine geri dönmesi için gerekli önlemlerin hala alınmadığını, yardım kuruluşları, basın ve diğer bağımsız gözlemciler için hala kısıtlamalar bulunduğunu belirtmişti.

Bangladeş yönetimi, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için sık sık çağrılarda bulunuyor. Bu kapsamda, Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında 23 Kasım'da bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların, Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi. Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre de bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.