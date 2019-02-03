Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio itirafı
Son Dakika
Kış yorgunluğundan kurtulmak için bilinçsizce bitkisel ürünlere yönelmeyin!
Son Dakika
Londra Üniversite Akademisi: Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler neden oldu
Son Dakika
Bilim insanları, kahvaltının zayıflamak için gerekli olduğu efsanesini çürüttü
Son Dakika
Yılda 98 bin dolar maaşla yatları test edecek ve dünyayı dolaşacak eleman aranıyor
Son Dakika

BM'den Filistinlilerin korunması çağrısı

03 Şubat 2019 Pazar 11:21
BM'den Filistinlilerin korunması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararına ilişkin, "Genel Sekreter, El Halil'deki Filistinlilerin korunması için bir anlaşmaya varılmasını ümit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, İsrail'in TIPH kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Antonio Guterres'in, El Halil'de çatışmaların önlenmesine ve Filistinlilerin korunmasına katkıda bulunan Türkiye'den de gözlemcilerin yer aldığı beş ülkeye ''minnettar'' olduğunu belirtti.

TIPH'nin çatışmaları önleme konusunda uzun süredir devam eden değerli katkılarına dikkati çeken Dujarric, ''Genel Sekreter, El Halil'deki Filistinlilerin korunması için bir anlaşmaya varılmasını ümit ediyor.'' ifadesini kullandı.

Dujarric, İsrail-Filistin sorununun ise iki devletli çözümle mümkün olduğunu kaydetti.

İsrail, görev süresi geçen ay sona eren El Halil kentindeki TIPH'nin, görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu, "Bize karşı çalışan bir uluslararası gücün varlığına izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek, buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

banner41

banner22
Son Güncelleme: 03.02.2019 11:24
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemKorunmaçağrıFilistinBM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’dan uyarı: Akşama kadar açıkla yoksa…
Fransa’dan uyarı: Akşama kadar açıkla yoksa…
ABD'nin INF'den çekilmesi küresel basında geniş yer buldu: Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor
ABD'nin INF'den çekilmesi küresel basında geniş yer buldu: Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor
Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı
Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim