BM'den İsrail'in yeni yerleşim planına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da binden fazla yeni konut inşa etme kararının uluslararası hukuka göre yasa dışı ve barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtti, İsrailli yetkililere bu kararı durdurmaları çağrısında bulundu.

Mladenov, yazılı açıklama yaparak, İsrail'e, Batı Şeria'da yeni konutlar inşa edilmesine onay verilen bu kararı geri çekmesi çağrısı yaptı.

"İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da binden fazla yeni konut inşa etme kararı, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve barışın önündeki en büyük engellerden biri." değerlendirmesinde bulunan Mladenov, İsrail'in yerleşim faaliyetlerin iki devletli çözüm şansını baltaladığını ifade etti.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerine ek konut inşa etme kararını onayladığı açıklanmıştı.

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

