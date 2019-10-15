Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

BM'den 'Libya'da savaş suçlarını durdurun çağrısı'

15 Ekim 2019 Salı 10:05
BM'den 'Libya'da savaş suçlarını durdurun çağrısı'

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da savaş suçlarının durdurulması çağrısında bulunarak, masum sivillerin kanının akıtılmasına sessiz kalmayacağını açıkladı.

 UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un sivil yerleşim alanı olan El-Fernac bölgesine rastgele düzenlenen saldırı karşısında büyük şaşkınlık yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Libya'da işlenen savaş suçları ile hemen hemen her gün masum sivillerin kanının akıtılmasına sessiz kalmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Libya'da "savaş suçlarının durdurulması" çağrısında bulunulan açıklamada, Fernac'a düzenlenen barbarca saldırı sonucu 3 masum sivilin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un Fernac bölgesindeki sivil alanlara rastgele düzenlediği saldırılar sonucu 3 küçük kız kardeş yaşamını yitirmiş, anne ve bir erkek kardeş ise yaralanmıştı. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
BMLibyaSavaş Suçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finlandiya’daki Türk büyükelçiliğine saldırı
Finlandiya’daki Türk büyükelçiliğine saldırı
iPhone kullanıcılarına yeni WhatsApp güncellemesi!
iPhone kullanıcılarına yeni WhatsApp güncellemesi!
Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi
Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim