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BM'den tahıl anlaşmasının uzatılması çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, 19 Kasım'da süresi dolan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması çağrısında bulundu.

29 Ekim 2022 Cumartesi 18:05
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BM'den tahıl anlaşmasının uzatılması çağrısı



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterresi Ukrayna ile Rusya arasında Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması çağrısında bulundu.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric açıklamasında, anlaşmanın yenilenmesi ve süresinin uzatılması için "bütün tarafları her tür çabayı göstermeye çağırıyoruz" dedi. Sözcü, Rus tahılı ve gübresinin ihracı için her tür engelin kaldırılmasının da bu çabalar arasında bulunduğunu ifade etti.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda Temmuz ayında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna tahılının ülke dışına çıkarılmasının önünü açmıştı. Temmuz ayında imzalanan başka bir anlaşma ile de Rus gıda ve gübresinin de Batı yaptırımlarına rağmen sevk edilebilmesi sağlanmıştı. Ancak Rusya, anlaşmaya rağmen ülkeye finans ve lojistik alanında uygulanan yaptırımlar nedeniyle gıda ve gübre ihracatının yapılamadığı serzenişinde bulunuyor.

Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım'da doluyor. 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşma ile dünyanın ikinci büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna tahılının alıcı ülkelere ulaştırılması amaçlanmıştı. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın aylar boyunca Karadeniz'deki limanlardan gemilerin geçişini bloke etmesi küresel gıda krizini tetiklemişti.

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