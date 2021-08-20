BM'den "Taliban, Afganistan'da insan avına başladı" raporu

Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle Taliban güçleri çok kısa süre içerisinde ülkenin neredeyse tamamını ele geçirdi.

Başkent Kabil'e giren Taliban ülkenin yönetimini devraldı. Ortaya insanlık onurunun ayaklar altına alındığı görüntüler çıktı. Ancak bunlar Afganistan'da yaşanacakların sadece habercisi.

Son olarak Birleşmiş Milletler'in yayımladığı bir rapor ülkedeki durumun vehametini ortaya koyuyor. BM belgesine göre Taliban güçleri ülkede insan avına başladı.

BM, eski hükümet veya NATO güçleri için çalışmış Afgan vatandaşlarının arandığını belirtti.

Taliban, Kabil'deki parlamentoyu ele geçirdikten sonra intikam peşinde koşmayacağını duyurmuştu ancak rapora göre sahadaki durum bunun aksini gösteriyor.

BM'ye bilgi sağlayan Norveç merkezli RHIPTO'nun hazırladığı raporda, "Çok sayıda birey Taliban tarafından hedef alınıyor, bu tehdit oldukça net" denildi.

RHIPTO'nun yöneticisi Christian Nelleman ülkede toplu infazlardan endişe ettiklerini söyledi.

NATO'nun verdiği son bilgilere göre 18 bin Afgan tahliye edildi. Bunlardan yaklaşık 6 bini yabancı askeri güçlere tercümanlık yapmış kişilerden oluşuyordu.