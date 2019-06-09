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BM'den Yemen'deki yardımların ulaştırılmasına ilişkin açıklama

09 Haziran 2019 Pazar 15:22
BM'den Yemen'deki yardımların ulaştırılmasına ilişkin açıklama
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Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 5,1 milyon kişinin insani yardımların ulaştırılmasında zorlanılan bölgelerde yaşadığını bildirdi.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan raporda, "Ülkede ihtiyaç sahibi 5,1 milyon Yemenli, insani yardımların ulaştırılmasında güçlük çekilen bölgelerde yaşıyor." ifadesi kullanıldı. 

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Raporda, ulaşımda zorlanılan ihtiyaç sahibi Yemenlilerin 75 bölgeye yayılmış şekilde olduğu belirtildi.

BM daha önce yaptığı açıklamalarda da saha ekiplerinin yardım ulaştırma konusunda yaşadığı zorlukları dile getirmişti.

Yemen'de 2015 yılında şiddetlenen çatışmalarda bugüne kadar yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'ine karşılık gelen 24 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi ve milyonlarca insan açlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

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