BM: Doğu Guta'da ateşkes ilan edildi

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaşa siyasi çözüm bulmak için taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 8. kez bir araya geliyor.



Türkiye ve Rusya öncülüğünde 1 yıl önce başlatılan Astana süreciyle Suriye'de çatışmalar büyük ölçüde azalırken, taraflar 8. defa siyasi geçişi görüşmek için Cenevre'de bir araya geliyor.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Velluci, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, 8. turun Beşşar Esed rejimi heyetinin henüz gelmemesine rağmen başladığını duyurdu.

Ardından BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, TSİ 14.00'te Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyetiyle bir araya geldi.

Mistura: Doğu Guta'da ateşkes ilan edildi

Mistura, Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Nasır Hariri başkanlığındaki heyetle yaklaşık iki saat süren bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mistura, bu sabah BM'nin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın temsilcileriyle görüştüğünü söyledi.

Mistura, Esed rejiminin yoğun saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta ile ilgili bir soruya, "Bugün 5 daimi ülke ile yaptığım toplantıda Rusya bana Doğu Guta'da ateşkes teklifi yaptıklarını, rejimin de bunu kabul ettiğini söyledi. Çünkü biz bu konuda oldukça endişeliyiz. Şimdi bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz." yanıtını verdi.

Ateşkes ilan edilmesinin tesadüf olmadığını ifade eden Mistura, 8. tur görüşmelerinin başlangıcında ateşkesin teklif edildiğini ve anlaşmaya varıldığını kaydetti.

Mistura, 8. tur görüşmelerinin sonucuna yönelik ihtiyatlı davrandıklarını ve muhalefet ile rejimin doğrudan görüşme yapması için teklifte bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Cenevre müzakerelerinin ilki 30 Haziran 2012'de yapılmıştı. Cenevre 2, 22 Ocak 2014 tarihinde başlamış ancak sonuçsuz kalmıştı. 29 Ocak 2016'da üçüncü kez başlayan görüşmeler, Esed rejiminin Halep'i kuşatmaya alması nedeniyle sona ermişti.

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 8. tur görüşmelerinin ilk etabının 1 Aralık Cuma günü sona ermesi, aralık ortasında tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.