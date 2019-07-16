BM: Dünya genelinde 821 milyondan fazla insan aç

Açlık çekenlerin sayısı üç yıldır üst üste artış kaydetti.

Rapora göre, yetersiz beslenme özellikle iklim değişikliği ve savaşlar nedeniyle 2015 yılından bu yana artıyor.

İki yıl önce açlık çekenlerin sayısı 811 milyondu.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley, "2030'a kadar sıfır açlık hedefimize ulaşamayacağız" dedi.

'Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu' adlı rapor, BM Gıda ve Tarım Örgütü ile diğer BM kurumlarıyla ortak hazırlandı.

Raporda, açlığın önlenebilmesi için ekonomik ve siyasi önlemler alınması, sağlık hizmeti ve eğitim gibi zaruri kamu hizmetlerinde kesintiye gidilmemesi gerektiği belirtildi.

BM'nin raporuna göre: