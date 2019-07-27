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BM Genel Kurulu Başkanı Rusya'ya gidiyor

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:00
BM Genel Kurulu Başkanı Rusya'ya gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa yarın Rusya'yı ziyaret edecek. 

BM Genel Kurulu Başkanının ülkedeki temasları 31 Temmuz’a kadar sürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Monica Grayley, günlük basın brifinginde, Rusya'nın daveti üzerine Espinosa'nın bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Grayley, BM 73. Genel Kurulu Başkanı Espinosa'nın ziyaret kapsamında iklim değişikliği, çok uluslu sistemin korunması gibi gündeme dair konuları Rus yetkililerle ele alacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
BMGenel Kurulu BaşkanıRusyaHaberMaria Fernanda Espinosa
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