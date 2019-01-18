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BM Genel Sekreteri Guterres, Spehar İle Görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile biraraya geldi.

18 Ocak 2019 Cuma 11:56
BM Genel Sekreteri Guterres, Spehar İle Görüştü

Görüşme New York’taki BM merkezinde gerçekleşti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, twitter hesabndan görüşmeye dair bir fotoğraf paylaştı.

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Guterres, fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında, Kıbrıs’ın, Barış Gücü misyonunda askeri, polis ve civil alanlarda 3 kadının en üst görevde olduğu ilk yer olduğunu vurguladı. Guterres, Spehar ile kadın barış gücü görevlilerinin önemine ilişkin ufuk açıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Elizabeth Spehar’ın 23 Ocak’ta Güvenlik Konseyi üyelerine bilgi vermesi ve Güvenlik Konseyi’nin30 Ocak’taki oturumda UNFICYP raporunu onaylaması bekleniyor.

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Antonio GuterresBMElizabeth SpeharHaber
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