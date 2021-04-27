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“BM Genel Sekreteri’nin Cenevre’de bugünkü çabalarını selamlıyoruz”

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu öngören çözüme destek belirtti.

27 Nisan 2021 Salı 21:01
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“BM Genel Sekreteri’nin Cenevre’de bugünkü çabalarını selamlıyoruz”

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sözcüsü aracılığıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugünkü çabalarını selamladı.

Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi 5+1 görüşmelerinin başlamasını değerlendirmesi istenilen Sözcü, “BM Genel Sekreteri’nin Cenevre’de bugünkü çabalarını selamlıyoruz” dedi..

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD, Kıbrıs halkının ve geniş bölgenin yararına olacak, adanın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çatısı altında yeniden birleşmesi yönündeki bir Kıbrıs liderliği çözümünü desteklemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı
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