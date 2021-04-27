ABD Dışişleri Bakanlığı, Sözcüsü aracılığıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugünkü çabalarını selamladı.



Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi 5+1 görüşmelerinin başlamasını değerlendirmesi istenilen Sözcü, “BM Genel Sekreteri’nin Cenevre’de bugünkü çabalarını selamlıyoruz” dedi..

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD, Kıbrıs halkının ve geniş bölgenin yararına olacak, adanın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çatısı altında yeniden birleşmesi yönündeki bir Kıbrıs liderliği çözümünü desteklemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.