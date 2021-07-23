BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs'la ilgili toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs'la ilgili son gelişmeleri değerlendirmek için acilen toplandı. BM Güvenlik Konseyi’nde İngiltere’nin önceki gün Maraş konusunda hazırladığı başkanlık açıklamasının değerlendirilerek 15 üyeli konsey tarafından oylanması bekleniyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin, İngiltere’nin hazırladığı başkanlık açıklaması taslağı konusunda uzlaşı sağladığı bildirildi. BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs oturumunun Türkiye saatiyle 19:30’ başladı.

BM Güvenlik Konseyi’nde bugün değerlendirilecek olan İngiltere’nin hazırladığı taslak başkanlık açıklaması metninde, Maraş açılımı kınanarak Türk hükümetinden Maraş bölgesinin kısmen yeniden açılması konusundaki kararını geri alması isteniyor ve Adada gerilimi arttırabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuluyor.