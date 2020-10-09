BM Güvenlik Konseyi'nin bugünkü gündemi 'Maraş'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 35. madde tahtında başvuru yapan Güney Kıbrıs'ın önerisini görüşmek üzere bugün toplanıyor...

Rusya'nın dönem başkanlığında olan Güvenlik Konseyi, bugünkü toplantısında Maraş konusunu gündemine alırken, Güney Kıbrıs'ın BM nezdindeki temasları da yoğunluk kazanmış durumda. BM Daimi Temsilciliği vasıtasıyla yoğun temaslar yapan Güney Kıbrıs, gerek BM Genel Sekreterliği gerekse de konseyin daimi ve geçici temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirerek, atılan adımın iptal edilmesi için Türkiye'ye baskı kurulmasını istedi.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephen Djuracic, 6 Ekim Salı günü yaptığı yazılı açıklamasında, Genel Sekreterin kentle ilgili atılan tek taraflı adımlar konusunda endişeli olduğunu bildirmişti. Djuracic, atılan adımların Kıbrıs sorunu bağlamında yeni gerginliklere neden olabileceğini söyleyerek, Güvenlik Konseyi'nin daha önce kentle ilgili alınan 550 ve 789 sayılı kararlara bağlı olduğunu hatırlatmıştı.

Kapalı Maraş’ın da sahil kısmının bir bölümü dün halkın ziyaretine açılmış ve yoğun ilgi görmüştü…