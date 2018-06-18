Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93338
ALTIN
194.464
DOLAR
4.7168
STERLİN
6.2463
EURO
5.4724
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

BM Husilerle yürüttüğü görüşmeden sonuç alamadı

BM Yemen özel temsilcisi Husilerle yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamadığı bildirildi

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:02
BM Husilerle yürüttüğü görüşmeden sonuç alamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemen'de Husilerle yürüttüğü görüşmelerden bir sonuç alamadığı ve bugün başkent Sana'dan ayrılacağı bildirildi.

banner39
Siyasi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Griffiths, Husilerle Hudeyde kentinde devam eden operasyon konusunda yürüttüğü görüşmelerden somut bir sonuç elde edemedi. Kaynaklara göre, Husiler, Hudeyde Limanı'ndan çekilmeyi ve burayı BM idaresine teslim etmeyi reddetti.

Griffiths, koalisyon güçlerinin, Hudeyde operasyonunu durdurmak için öne sürdüğü şartları iletmek ve Husi yetkililerle görüşmek üzere cumartesi günü Sana'ya gelmişti. Griffiths'in bugün Sana'dan ayrılması bekleniyor.

Yemen güçleri, çarşamba günü, koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlatmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pentagon, Trump'ın kararından memnun kalmamış!
Pentagon, Trump'ın kararından memnun kalmamış!
Fuego Yanardağı'nda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı
Fuego Yanardağı'nda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı
İsim sorununa ilişkin anlaşma Üsküp’te protesto edildi
İsim sorununa ilişkin anlaşma Üsküp’te protesto edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim