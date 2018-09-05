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BM İdlib İçin Yüksek Alarmda

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonuna karşı "yüksek alarm" halinde olduklarını açıkladı. 

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:24
BM İdlib İçin Yüksek Alarmda

AA’nın haberine göre, Dujarric, günlük basın brifinginde İdlib'e olası operasyon ve Rusya'nın dün bölgeye düzenlediği hava saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu. 

Dün İdlib ve Hama'da düzenlenen hava saldırılarının ölüm ve yaralanmalara ayrıca okul ve market gibi sivil yapılarda zarara yol açtığının altını çizen Dujarric, "BM, İdlib'deki insani durum ve bölgedeki askeri gerginliğin artmasının yol açacağı potansiyel yıkıcı insani sonuçlardan duyduğu endişeyi bir kez daha tekrar ediyor." ifadesini kullandı. 

Dujarric, İdlib'de 3 milyon civarında sivilin yaşadığını ve BM'nin Türkiye üzerinden yardımlarını bölgeye ulaştırdığına vurgu yaparak, Suriye'nin kuzeybatısında muhtemel bir operasyon durumunda doğacak ihtiyaçları karşılamak için 311 milyon dolar civarı fona ihtiyaç duyduklarını belirtti. 

"BM, İdlib için yüksek alarmda." ifadelerini kullanan Dujarric, "BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura sürekli Suriye'deki taraflarla telefonla görüşüyor. Ancak bölgedeki sivililerin çatışmalardan uzaklaştırılmasını sağlamak bölgedeki tarafların sorumluluğu." açıklamasında bulundu. 

Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentindeki basın toplantısında İdlib'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran, Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla 7 Eylül'de Tahran'da düzenlenecek toplantı öncesinde görüşmelerinin "büyük fark yaratabileceğini" söylemişti. 

Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle Cenevre'de 10-11 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmelere de değinen Mistura, görüşmelerin Suriye'deki siyasi sürece ilişkin "kader anı" olacağını dile getirmişti.  

JEFFREY: "SURİYE REJİMİNİN İDLİB'E ASKERİ SALDIRISI SİVİLLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATAR"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara temaslarında, ABD'nin, Suriye rejiminin İdlib'e yönelik bir askeri saldırısının Suriye'deki krizi tırmandıracağı, Suriyeli sivillerin hayatlarını ve siyasi çözüme ulaşılmasını tehlikeye atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yinelediğini bildirdi.

Büyükelçilik, Twitter hesabından, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kısa süre önce atanan Jeffrey ve Suriye ve Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Elçi Joel Rayburn'un yeni görevlerini ele almak ve Suriye krizinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin  (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında süregelen işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla Türk muhataplarıyla görüştüğü bildirildi.

Büyükelçilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Jeffrey, ABD'nin, Suriye rejiminin İdlib'e yönelik bir askeri saldırısının, Suriye'deki krizi tırmandırarak insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriyeli sivillerin hayatlarını tehlikeye atacağı, sivil altyapıyı tahrip edeceği, Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yinelemiştir. Jeffrey, Suriye krizinin mağdurlarına gösterdikleri şefkatli yaklaşımdan ötürü Türk hükümeti ve halkına takdirlerini sunmuştur."
 

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Anahtar Kelimeler:
BMİdlib
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