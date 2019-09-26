Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

BM ile Sudan arasında anlaşma imzalandı

Birleşmiş Milletler (BM) ile Sudan arasında, başkent Hartum'da BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ofisi ile Darfur, Mavi Nil, Güney Kordofan ve Doğu Sudan bölgelerinde de "saha ofislerinin" açılması konusunda anlaşma imzalandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:43
BM ile Sudan arasında anlaşma imzalandı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamaya göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah, BM 74. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya geldi.

Hamduk'un huzurunda Hartum'da OHCHR ofisinin açılması konusunda anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre, Darfur, Mavi Nil, Güney Kordofan ve Doğu Sudan bölgelerinde de "saha ofislerinin" açılması öngörülüyor.

Bachalet, Sudan hükümetiyle varılan anlaşmayı "dönüm noktası" olarak niteledi.

Sudan'ın tarihinin en önemli döneminden geçtiğine dikkati çeken Bachelet, BM olarak bu geçiş döneminde Sudan halkının yanında olduklarının altını çizdi.

Yüksek Komiser Bachelet, Sudan hükümetiyle imzalanan anlaşmayla OHCHR'nin özellikle eşitsizlikle mücadele, temel ekonomik ve sosyal hakların güçlendirilmesi, hükümetin, uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun yerel mevzuatlar getirmesi için kurumsal reformlar yapması, hesap verebilirliği ve uzlaşmayı desteklemek için adaletin tesis edilmesi, kadınların ve azınlıkların demokrasiye daha güçlü katılımını sağlanması gibi hususlarda Sudan hükümetini desteklemek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA 

banner22
Anahtar Kelimeler:
BMSudanHaberKıbrısAnlaşmaImzaladıGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva oldu
IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva oldu
Guterres ekim sonunda Türkiye'de
Guterres ekim sonunda Türkiye'de

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim