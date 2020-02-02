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BM, Irak'ta kurulan hükümetten memnun

Irak'ta yeni hükümeti kurma görevinin Muhammed Tevfik Allavi'ye verilmesi, BM tarafından memnuniyetle karşılandı.

02 Şubat 2020 Pazar 15:38
BM, Irak'ta kurulan hükümetten memnun

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, yaptığı açıklamada, temel reformların gerçekleşmesi ve halkın meşru taleplerinin yerine getirilmesi için ivedilikle çalışılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Hükümeti kurmayla görevlendirilen başbakan adayı, adaleti gerçekleştirmek, halkın taleplerini yerine getirmek, hesap verilebilirlik hedefiyle gerekli reformlarda ilerlemek ve parlamentonun onaylaması için süratle kabineyi oluşturmak gibi büyük bir görevle karşı karşıyadır" ifadeleri yer aldı.

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