Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103013
ALTIN
148.812
DOLAR
3.5388
STERLİN
4.7768
EURO
4.1875
Karaciğer nakli yapılmazsa hayatını kaybedebilir
Karaciğer nakli yapılmazsa hayatını kaybedebilir
Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün aç susuz kaldı
Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün...
WhatsApp ve Facebook 'birleşiyor'
WhatsApp ve Facebook 'birleşiyor'
Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy X ile çıkacak
Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...

BM: "Kerkük'te istikrar bozucu bir durum"

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, "Tartışmalı bölgelerde referandum düzenlemek, özellikle de Kerkük'te, istikrar bozucu." dedi...

26 Eylül 2017 Salı 09:21
BM: "Kerkük'te istikrar bozucu bir durum"

Birleşmiş Milletler (BM), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) özellikle Kerkük'ü de dahil ederek tartışmalı bölgelerde düzenlediği referandumun "istikrar bozucu" olduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Irak hükümeti ile IKBY arasında öne çıkan sorunların anayasa, ortaklık ve karşılıklı saygı esasına dayalı bir şekilde çözülmesi fırsatının yakalanamamasından üzüntü duyduğu bildirildi.

Irak anayasasına aykırı bir şekilde, Iraklı yetkililer, komşu ülkeler ve uluslararası toplumun itirazlarına rağmen tek taraflı ilan edilen referandumun Peşmerge kontrolündeki tartışmalı bölgelerde de düzenlendiği vurgulanan açıklamada, "Tartışmalı bölgelerde referandum düzenlemek, özellikle de Kerkük'te, istikrar bozucu." ifadesine yer verildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremde ölenlerin sayısı 325'e ulaştı
Depremde ölenlerin sayısı 325'e ulaştı
"Önce anlaşma, sonra para"
"Önce anlaşma, sonra para"
Avustralya’da küçük uçak düştü: 2 ölü!
Avustralya’da küçük uçak düştü: 2 ölü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim