BM Mali'deki ayrılıkçılar arasında anlaşma sağladı

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (MINUSMA) nezdinde, Mali'nin kuzeyindeki Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ile hükümet yanlısı Platform Hareketi arasında barış sağlandı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, anlaşma 3 yıllığına, CMA lideri Bilal AgAcherif ile hükümet yanlısı Tuareg ve Müttefikleri Öz Savunma Grubu'nun (GATIA) lideri FahadAgAlmahmoud tarafından imzalandı.

Başkent Bamako'da çarşamba günü MINUSMA ve hükümet nezdinde imzalanan anlaşmaya 2 grubun liderlerinin yanı sıra ABD, Fransa ve Cezayir'in Mali büyükelçileri ve uluslararası barış temsilcileri katıldı.

Eylül ayının sonuna kadar tamamlanacağı bildirilen anlaşma, ayrılıkçı gruplara ait tutukluların serbest bırakılması ve çatışmaların tamamen sona erdirilmesini öngörüyor.

Ayrıca gruplar arasında 2015 Eylül'de Çad'ın başkenti Niamey'de sağlanan uzlaşmadaki şartların da geçerliliğini sürdürmesi kararlaştırıldı.

Mali'de, eski Devlet Başkanı AmaduTumaniTure, 22 Mart 2012'de, devlet başkanlığı seçimine bir ay kala darbeyle yönetimden uzaklaştırılmıştı. Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA) ayrılıkçılarının, kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.

BM, siyasi sürece destek vermek ve güvenliği sağlamak amacıyla 2013'te ülkede "MINUSMA" adlı istikrar misyonunu görevlendirmeye karar vermişti.

Ülkede istikrarı sağlamaya çalışan MINUSMA, yaklaşık 13 bini asker 15 bine yakın personelle görev yapıyor.

Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla hükümet ile ülkenin kuzeyinde özerklik isteyen silahlı gruplar arasında Cezayir ve Çad'da 2015 yılında barış anlaşmaları imzalanmıştı. Ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.