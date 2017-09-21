Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

BM Mali'deki ayrılıkçılar arasında anlaşma sağladı

MINUSMA nezdinde, Mali'nin kuzeyindeki Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ile hükümet yanlısı Platform Hareketi arasında barış sağlandı.

21 Eylül 2017 Perşembe 21:05
BM Mali'deki ayrılıkçılar arasında anlaşma sağladı

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (MINUSMA) nezdinde, Mali'nin kuzeyindeki Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ile hükümet yanlısı Platform Hareketi arasında barış sağlandı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, anlaşma 3 yıllığına, CMA lideri Bilal AgAcherif ile hükümet yanlısı Tuareg ve Müttefikleri Öz Savunma Grubu'nun (GATIA) lideri FahadAgAlmahmoud tarafından imzalandı.

Başkent Bamako'da çarşamba günü MINUSMA ve hükümet nezdinde imzalanan anlaşmaya 2 grubun liderlerinin yanı sıra ABD, Fransa ve Cezayir'in Mali büyükelçileri ve uluslararası barış temsilcileri katıldı.

Eylül ayının sonuna kadar tamamlanacağı bildirilen anlaşma, ayrılıkçı gruplara ait tutukluların serbest bırakılması ve çatışmaların tamamen sona erdirilmesini öngörüyor.

Ayrıca gruplar arasında 2015 Eylül'de Çad'ın başkenti Niamey'de sağlanan uzlaşmadaki şartların da geçerliliğini sürdürmesi kararlaştırıldı.

Mali'de, eski Devlet Başkanı AmaduTumaniTure, 22 Mart 2012'de, devlet başkanlığı seçimine bir ay kala darbeyle yönetimden uzaklaştırılmıştı. Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA) ayrılıkçılarının, kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.

BM, siyasi sürece destek vermek ve güvenliği sağlamak amacıyla 2013'te ülkede "MINUSMA" adlı istikrar misyonunu görevlendirmeye karar vermişti.

Ülkede istikrarı sağlamaya çalışan MINUSMA, yaklaşık 13 bini asker 15 bine yakın personelle görev yapıyor.

Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla hükümet ile ülkenin kuzeyinde özerklik isteyen silahlı gruplar arasında Cezayir ve Çad'da 2015 yılında barış anlaşmaları imzalanmıştı. Ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım
ABD'den Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi
"Kuzey Kore'nin yıkılmasını arzu etmeyiz"
"Kuzey Kore'nin yıkılmasını arzu etmeyiz"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim