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BM: Myanmar'da 1 milyon kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Miletler, askeri darbenin ardından Myanmar'da ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında süren çatışmalar ve ekonomik sorunlar nedeniyle 1 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

17 Haziran 2021 Perşembe 09:02
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BM: Myanmar'da 1 milyon kişi yardıma muhtaç

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin hazırladığı raporda, 1 Şubat'taki askeri darbeden bu yana Myanmar'da çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki son duruma dair veriler paylaşıldı.

Rapora göre, Myanmar'ın güneydoğu eyaletlerinde şimdiye kadar 160 bin 400 sivil çatışmalar nedeniyle evini terk etti ve bu rakamın 100 binini, Kayah eyaletinde yerinden edilen siviller oluşturuyor.

Bu bölgelerde ormanlık ve dağlık alanlara sığınan sivillere insani yardım, güvenlik endişeleri nedeniyle ulaştırılamıyor.

46 bin 425 kişi yerinden edildi

Çatışmanın yaşandığı diğer eyaletlerden Kachin'de 11 bin 654, Shan'da 15 bin 271 ve Chin eyaletinde ise 19 bin 500 kişin Myanmar ordusunun saldırılarından ötürü yerinden edildi.

Rapora göre, askeri darbeden bu yana ülkedeki siyasi istikrarsızlık, çatışmalar ve darbenin ülke ekonomisine olumsuz etkilerinden ötürü yaklaşık 1 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi.

Myanmar'da ihtiyaç sahipleri için BM'nin başlattığı yardım kapsamında 944 bin kişiye toplam 276 milyon ABD doları insani yardım ulaştırılması planlanıyor ancak şimdiye kadar 49 milyon dolar toplandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına OHAL ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 865 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:03
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