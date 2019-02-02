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BM Önünde ABD'ye Venezuela Protestosu

ABD'nin Venezuela'ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlar ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıması İsviçre'nin Cenevre kentinde protestoya neden oldu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:01
BM Önünde ABD'ye Venezuela Protestosu

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin önünde sivillere yönelik silahlı şiddete karşı olmayı sembolize eden Kırık Sandalye Heykeli'nin etrafında toplanan yaklaşık 100 kişi ABD yönetimine tepki gösterdi.

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Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero burada yaptığı konuşmada, ABD yaptırımlarına karşı sonuna kadar direneceklerini söyledi.
Valero, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ülkelere teşekkür etti. 

Protesto gösterisine İsviçre Sosyal Demokrat Partisi üyeleriyle, Arjantin, Şili, Kolombiya, Küba, Nikaragua ve Kolombiya gibi ülkelerden sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi.

Protestocular gösteri boyunca anti-emperyalist sloganlar attı. "Venezuela için barış ve dayanışma", "Venezuela'da darbeye hayır", "Kalbimiz Başkan Maduro ile", "ABD'nin Venezuela'da karşı saldırganlığını durdurun", "Venezuela’dan elinizi çekin" ifadeleri yer alan döviz ve pankartlar açtı. 

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