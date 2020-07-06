Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Park halindeki araçtan çaldıkları çek defteriyle araba satın aldılar
Çaldıkları çek defteriyle araba satın...
5 kişinin saldırısına uğradı
5 kişinin saldırısına uğradı
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı

BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terör gibi yeni terör saldırılarını beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 21:53
567 Okunma
BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir

Guterres, BM terörle mücadele haftası kapsamında yaptığı konuşmada, DAEŞ, El-Kaide ve bağlantılı gruplarla, Neonaziler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar ve diğer nefret gruplarının bölünme ve yerel çatışmalardan çıkar sağlamaya çalıştığına dikkati çekti. 

DAEŞ'in hala Suriye ve Irak'ta yeniden yapılanmaya çalıştığını belirten Guterres, "Pandemi, dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terörizm gibi yeni terör saldırılarına karşı zayıf noktalarımızı gösterdi." dedi. 

Guterres, terörün de virüs gibi sınır tanımadığının altını çizerek bu sorunun ancak ortak hareketle çözülebileceğini vurguladı ve istihbarat paylaşımına gerek duyulduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
BMPandemiAntonio Guterres
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'nın yeni kabinesi açıklandı
Fransa'nın yeni kabinesi açıklandı
Lunaparkta korkunç olay!
Lunaparkta korkunç olay!
Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide koronavirüs tespit edildi
Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide koronavirüs tespit edildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim