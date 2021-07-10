BM: Pandemide ABD ve Avrupa'daki doğumların sayısı azaldı

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre corona pandemisi sırasında ABD ve Avrupa'da doğum sayıları kısmen geriledi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yaptığı araştırmanın sonuçlarını 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nde kamuoyuyla paylaşacak.



Alman haber ajansı DPA'nın elde ettiği araştırma raporunda "İnsanlarda doğum oranlarının düşmesi 9 aylık hamilelik dönemi nedeniyle kısa sürede görünür hale gelmez ancak pandemi sürdükçe doğum oranlarının düştüğü gittikçe belirginleşiyor" ifadelerine yer verildi.



19 Avrupa ülkesi ile ABD'den verilerle hazırlanan araştırmaya göre Ekim 2020'den bu yana bir önceki yılın aynı aylarına göre "doğum sayısında çarpıcı gerilemeler" söz konusu. Avrupa Birliği'nin 15 ülkesinde bebeklerin sayısı Ekim ayında yüzde 3, Kasım ayında yüzde 5 ve Aralık 2020'de yüzde 8,1 oranında düştü.



"GÜVENCESİZ ZAMANLAR"

UNFPA'nın nüfus uzmanı Rachel Snow sayılarla ilgili "İnsanların çoğu güvencesiz zamanlarda daha az çocuk sahibi olmak istiyor ve asıl sorun (çocuk yapmaya) uygun imkanların olup olmaması" yorumunu yaptı.



İspanya'da doğum sayıları Ocak ayında yüzde 20 oranında gerilerken Fransa'da gerilemenin oranı yüzde 13,5 olarak kaydedildi. Ancak araştırma Avrupa içinde de farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Örneğin Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Norveç'te çarpıcı düşüşler kaydedilmedi.



Snow Avrupa içindeki farklılıklarda birçok faktörün rol oynamış olabileceğini dolayısıyla hangi nedenin belirleyici olduğunu söylemek için erken olduğunu belirtti. Snow İskandinav ülkelerinin genel olarak daha istikrarlı olduğuna ve "Portekiz, İspanya ve İtalya'da pandemi öncesinde de doğum oranlarında düşüş kaydedildiğine" dikkat çekti.

ABD'DE DE DOĞUM SAYISI AZALIYOR



BM Nüfus Fonu'nun raporuna göre pandeminin ABD'deki doğum oranları üzerindeki etkisi de son derece belirgin. Kaliforniya eyaletinde Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 oranında daha az doğum gerçekleşti. Florida'da düşüş yüzde 7,2 oranında.



ABD'de yapılan anketler çiftlerin hamilelik planlarını bilinçli olarak rafa kaldırdıkları ve daha az seks yaptıklarını ortaya koyuyor. İnternet üzerinde hamilelikle ilgili aramaların sayısında da düşüş var.



BM raporuna göre gelişmemiş ülkelerde ise ters bir eğilim olduğu yönünde işaretler var. Snow buralarda hamilelikten korunma araçlarının temini ve cinsellik eğitiminin iyi durumda olmamasının istense bile doğum sayısının düşürülmesine engel olduğunu söyledi.



BM Nüfus Uzmanı Snow "Bunu şu anda Bangladeş'te görüyoruz ve Malavi'de teenager (13-19 yaş) hamilelikleri gözlemledik, benzer bir durum Meksika'da da var" dedi.



EĞİTİM ROL OYNUYOR



Almanya'da yapılan bir araştırmada da yoksul ülkelerde hamileliklerin artabileceği ifade edildi. Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü (BIB) ile Alman Dünya Nüfusu Vakfı'nın (DSW) yaptığı ortak çalışmada Afrika ve Güney Asya'nın yoksul ülkelerinde pandemi nedeniyle genç yaşlarda istenmeyen hamileliklerin ve erken evliliklerin gerçekleşebileceği belirtildi.



Araştırmada daha fazla kız çocuğunun eğitim hayatını yarım bırakmak zorunda kaldığı, kadınların eğitim durumunun ortalama çocuk sayısı üzerinde rol oynadığı kaydedildi.



DSW Direktörü Jan Kreutzberg "Binlerce kız çocuğu yoksulluk sarmalı içine giriyor ve kendi kaderini kendisinin belirlediği bir gelecek fırsatını kaybediyor" dedi. Kreutzberg cinsiyet eşitliği ve eğitim fırsatlarının daha iyi hale getirilmesi için uluslararası çabaların artırılmasını istedi.



HAMİLELİKTEN KORUNMA ARAÇLARINA ERİŞİLEMİYOR



Rapora göre yaklaşık 7 milyar 900 milyon insanın yaşadığı dünyada son 100 yılda birçok ülkede doğum oranları düşüyor. Afrika ve Güney Asya'nın bazı ülkelerinde ise bir kadın ortalama dört çocuğa annelik ediyor. Bu ülkelerde eğitim, sağlık ve cinsiyet eşitliği alanlarında başarı kaydedildikçe doğum oranlarının düştüğü ifade ediliyor.



Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü çalışanlarından Frank Swiaczny dünya genelinde birçok kadının halen modern hamilelikten korunma araçlarına sahip olmadığını belirtiyor.