BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak…

Dünyanın en büyük prezervatif üreticisi Karex, koronavirüs salgını nedeniyle kesinlikle dünya genelinde prezervatif kıtlığı yaşanacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler de bu durumun “yıkıcı” sonuçları olacağı uyarısında bulundu

Dünyadaki her 5 prezervatiften birini üreten Malezyalı dev şirket Karex, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde “prezervatif kıtlığı” yaşanacağı uyarısını yineledi.

Yüksek düzeyde bulaşıcı yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) dünya genelinde yayılması sonrası hükümetler zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı almıştı.

Dünyanın en büyük kauçuk üreticilerinden biri olan ve dünyadaki prezervatif tedariğinin önemli kaynaklarından biri olan Malezya, Güneydoğu Asya’da en yüksek enfeksiyon oranına ulaştığı için geçen ay ülke genelinde tecrit uygulamasına başlamıştı.

Mart sonunda benzer bir uyarı yapan Karex şirketi, ülkedeki koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle normalde Mart ortasından Nisan ortasına kadar yaptığından 200 milyon daha az üretim beklediğini açıkladı.

Dünyadaki diğer üreticiler lojistik alanındaki sorunlar nedeniyle pazarın prezervatif ihtiyacını karşılamada zorluklar yaşarken, Karex CEO’su Goh Miah Kiat, AFP’ye yaptığı açıklamada “Dünya kesinlikle bir prezervatif kıtlığı yaşayacak” dedi.



"Prezervatif zorunlu bir tıbbi araç"

Goh “Bu zorlayıcı ancak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kesinlikle önemli bir sorun. Prezervatif zorunlu bir tıbbi araç” dedi.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik prezervatif tedariği konusunda kaygılı olduğunu belirten Karex CEO’su “Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken bakmamız gereken başka ciddi konular da var” diye konuştu.

Birçok şirketin yanı sıra hükümetlere ve yardım organizasyonlarına da prezervatif sağlayan Karex ülkede tecridin başlangıcından en az 14 Nisan’a kadar üç fabrikasını kapatmak zorunda kalmıştı.

Şirketin bu tarihten sonra faaliyetlerine normaldekinin yarısı oranda personelle devam etmesine izin verildi ancak CEO Goh üretimin artmasına izin verilmesini istiyor.



BM: Kadınlar ve aileleri için yıkıcı sonuçları olacak

Konu hakkında kaygılarını paylaşan Birleşmiş Milletler de (BM) koronavirüs nedeniyle şu anda normal prezervatif tedariğinin yüzde 50 ile yüzde 60'ını karşılayabildiğini duyurdu.

BM Nüfus Fonu sözcüsü açıklamasında acil ihtiyaçları diğer tedarikçilerin karşılaması gerektiğini belirterek "Sınır kapanmaları ve diğer önleyici tedbirler bir dizi ülke ve bölgede ulaştırma ve üretimi etkiliyor" dedi.

Stokların azalması nedeniyle yoksul ve savunmasız ülkelerin sert darbeler alacağını söyleyen sözcü "Prezervatif ya da diğer gebeliği önleyici ürünlerde kıtlık, istenmeyen hamileliklerde artışa yol açacaktır. Bu da ergen kız çocukları, kadınlar ve onların partnerleriyle aile üyeleri açısından yıkıcı sağlık ve toplumsal sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Sözcü güvenli olmayan kürtaj uygulamaları, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarda da bu nedenle artış yaşanabileceğini vurguladı.

AFP'nin haberine göre fabrikaların ve sınırların kapanmasına rağmen prezervatif talebi artış gösteriyor.

Karex CEO'su Goh insanların evlerine kapanmasıyla taleplerin arttığını belirtirken geçen hafta Hindistan medyası ülkedeki prezervatif satışlarının yüzde 25 ile yüzde 35 arasında arttığını duyurmuştu.



Çinli prezervatif üreticileri çare olabilir

Diğer yandan bu konuda Çinli prezervatif üreticilerinden olumlu sinyaller geldi.

Yılda bir milyardan fazla prezervatif üreten HBM Protections üretiminin normal seviyelere döndüğünü ve yıl sonuna kadar üretim oranınını üçe katlamayı planladıklarını açıkladı.

Shanghai Mingbang Rubber Products adlı şirket de küresel kıtlık halinde prezervatif ihracatını hızlandırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Şirket CEO'su Cai Qijie "Eğer uluslararası pazar sorun yaşarsa daha fazlasını ihraç etmeyi istiyoruz" dedi.



Kaynak: Independent Türkçe, AFP