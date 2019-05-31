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BM raportöründen cezaevi izlenimi: Assange psikolojik işkence belirtileri gösteriyor

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ı cezaevinde ziyaret eden BM İşkence Raportörü Nils Melzer, Assange’ın uzun süre psikolojik işkenceye maruz kalanlarda görülen tüm semptomları taşıdığını belirterek ABD’ye iade edilmemesi gerektiğini söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:01
BM raportöründen cezaevi izlenimi: Assange psikolojik işkence belirtileri gösteriyor
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BM İşkence Raportörü Melzer, doktorlardan oluşan bir ekiple birlikte bu ay İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde tutulan Assange'ı ziyaret etti.

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Assange'a ‘yıllardır kasti ve düzenli taciz uygulandığını' savunan Melzer, “Fiziksel rahatsızlıkları var ancak bunlar cezaevinin sağlık servisinde ele alınıyor ve bu anlamda acil ya da tehlikeli değil. Endişe veren şey işin psikolojik boyutu ve Assange'ın sürekli kaygı duyması. Herkes tarafından tehdit edildiğini hissettiği fark ediliyor. Aşırı derecede sarsılmış ve kendi düşünceleriyle meşgul” dedi.

Melzer, Assange ile etraflı bir diyalog kurmanın da zor olduğunu söyledi. BM raportörü, “Geçen dokuz yılda Assange sürekli, gittikçe artan ciddi tacize maruz kalmış. Bunlar sistematik yargılamalardan Ekvador elçiliğindeki ağır izolasyon, gözetleme ve tacize; kasti kolektif alaya, hakaret ve küçük düşürmeye, soruşturma açma tehdidine kadar varıyor” ifadelerini kullandı.

Nils Melzer, Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi konusunda İngiltere hükümetini de uyardı. Uyarısını bir adım öteye taşıyan Melzer, bunun ABD'ye iade olmayacağına dair garanti veremeyen başka bir ülke için de geçerli olduğunu söyledi.

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