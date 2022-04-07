Künye
Kıbrıs 17
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek...
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!
Flaş Haber
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Kapat

BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı

BM Genel Kurulu, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı.

07 Nisan 2022 Perşembe 21:40
146 Okunma
BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
banner108

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar, şiddetini artırarak devam ediyor.

Savaştan en trajik görüntüler, başkent Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça şehrinden gelmişti.

Rus ordusunun çekildiği şehirde, sokaklarda sivillerin elleri arkadan bağlanmış şekilde infaz edilmiş görüntüleri, dünyayı derinden sarstı.

Buça katliamı sonrası, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulandı.

Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alındı

193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını oyladı.

93 ülke destek verdi, 24 ülke karşı çıktı

Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına 93 ülke destek verirken, 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi, İnsan Hakları Konseyi'ni Titanik'e benzetti

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, oylama öncesi yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Konseyi'ni Titanik'e benzeterek, konseyin ancak Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasıyla batmaktan kurtarılabileceğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin ise BM üyesi ülkelere söz konusu adıma karşı çıkması çağrısı yaparak, ''Bize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz.'' dedi.

Üyelik, üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor

BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor.

Söz konusu bu adım 2011'de Libya için atılmıştı ve Libya BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peskov, Ukrayna'daki askeri kayıplarına değindi
Peskov, Ukrayna'daki askeri kayıplarına değindi
Gerçek sonradan anlaşıldı!
Gerçek sonradan anlaşıldı!
Zelenski: "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi"
Zelenski: "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim