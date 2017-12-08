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BM: “Sudan'da 1,2 milyondan fazla kişi kıtlığın eşiğinde"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Güney Sudan'da 1,2 milyondan fazla kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu açıkladı.

08 Aralık 2017 Cuma 13:51
BM: “Sudan'da 1,2 milyondan fazla kişi kıtlığın eşiğinde"
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Güney Sudan'da 1,2 milyondan fazla kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu açıkladı.

Lowcock, BM Güvenlik Konseyine hitap ederek, Güney Sudan'dan son 4 yılda 2 milyon kişinin kaçmış olmasına rağmen 7 milyonluk nüfusun ülkede kaldığını, bu kişilerin neredeyse üçte ikisinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu söyledi.

Güney Sudan'da mevsimsel olarak mart ayında tarımsal üretimin azalmaya başlayacağına dikkati çeken Lowcock, ülkede 1,2 milyon kişinin kıtlığın bir adım gerisinde olduğunu vurguladı.

BM Barış Gücü Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix de Güney Sudan'da güvenlik açısından "istikrarsız" durumun söz konusu olduğuna dikkati çekerek, muhalifler ve hükümet güçleri arasında artan çatışmalar konusunda uyardı.

Lacroix, ülkede çatışmalara bağlı yağmalama, sivillerin öldürülmesi, keyfi gözaltılar ve cinsel şiddet gibi insan hakları ihlallerinin sürdüğüne işaret ederek, BM Güvenlik Konseyine "tetikte kalması, şiddetin sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve siyasi bir uzlaşı için daha çok çaba göstermesi" çağrısında bulundu.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki gerilimle iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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