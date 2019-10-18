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BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

18 Ekim 2019 Cuma 13:42
BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden, Türkiye ve ABD arasında yapılan görüşmeler ve Suriye’nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Suriye’deki krize etkili çözüm bulmak için hala uzun bir yol olduğu kaydedildi. AA

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BMTürkiye
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